القرقوبي يلقي بشاب في قبضة الأمن في مكناس.. كان بحوزته 437 قرصا مهلوسا

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، مساء أمس الجمعة 20 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بالمحطة الطرقية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 437 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” وكمية من مخدر الشيرا، علاوة على هاتف محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.