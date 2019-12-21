إفرتون الإنجليزي يتعاقد مع الإيطالي أنشيلوتي.. بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف

تعاقد نادي إفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

ويتولى أنشيلوتي تدريب إفرترن بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف، حيث سيكون متواجدا في مدرجات ملعب “غوديسون بارك”، لمتابعة لقاء “التوفيز” وآرسنال، لحساب مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقود المدرب الإيطالي،ج فريقه الجديد، بشكل رسمي خلال المباراة القادمة، أمام بيرنلي، علما أنه سيساعده في مهمته، نجله دافيد، ودنكان فيرغسون، المدرب المؤقت للفريق حاليا.

ويحتل “التوفيز” المركز السادس عشر في جدول ترتيب “بريمرليغ” برصيد 18 نقطة، جمعها الفريق من 5 انتصارات، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 9 مناسبات.

يذكر أن أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عاما، تمت إقالته مؤخرا من تدريب نادي نابولي الإيطالي، وذلك مباشرة بعد قيادته الفريق إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوربا.