اعتبره نزال “العمر”.. رئيس عصبة الشمال لبناء الجسم: أتوقع فوز هاري على ريكو- فيديو

شدد عبد السلام بن صالح، رئيس عصبة الشمال لرياضة بناء الأجسام، على صعوبة المواجهة التي ستجمع البطل المغربي بدر هاري مساء اليوم السبت، بالروسي ريكو فيرهوفن، على حزام “glory” للوزن الثقيل، والتي ستحتضنها مدينة آرنهيم الهولندية.

وأكد بن صالح في تصريحات لـ”اليوم 24، أن النزال لن يكون سهلا على هاري، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها ريكو، وهي ما تجعله منافسا صعبا، ولا يُستهان به.

وأشار رئيس عصبة الشمال، أن لقاء الليلة، يعتبر بمثابة نزال “العمر” بالنسبة للبطل المغربي، الذي يبحث عن الثأر لخسارته الماضية من ريكو.

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وأشاد بن صالح بمؤهلات هاري، مؤكدا أن جديته والتزامه في التداريب، منحته الوصول إلى ما هو عليه اليوم، بالرغم من تقدمه في السن، الذي يجعل رياضيبن آخرين يستسلمون له.

وأوضح المتحدث ذاته، أن ثقته كبيرة في البطل المغربي، الذي يمتاز بقتاليته داخل الحلبة، وتركيزه الكبير، من أجل التفوق على ريكو.