من أكادير.. العثماني: قطاع التربية والتكوين “من أولوية الأولويات” بالنسبة للحكومة

في افتتاح الندوة الوطنية حول موضوع “القطاع الخاص والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، صباح السبت بأكادير، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم السبت في أكادير، إن قطاع التربية والتكوين من “أولويات الأولويات” التي تشتغل عليها الحكومة المغربية.

وشدد العثماني على أن القطاع، “يشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالبلاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والتربية على قيم المواطنة الحقة”.

واستعرض العثماني، الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار ، وفي مقدمتها الزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم خلال السنوات الأربع الأخيرة، والتي ارتفعت بنسبة 32 في المائة، بحسب قوله.

وشدد متحدث على أن الجميع مدعو، كل من موقع مسؤوليته، للمساهمة في النهوض بقطاع التربية والتكوين ، من وزارة وصية وغيرها من الوزارات الأخرى، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وباقي الشركاء الآخرين وذلك في إطار من التنسيق والتكامل.

وأكد أن القطاع الخاص، يعتبر شريكا أساسيا للدولة في النهوض بالتعليم، إذ أنه مطالب بالسعي إلى احترام وتحقيق مجموعة من المعايير والمبادئ العامة المتمثلة على الخصوص في الجودة، والإنصاف، والارتقاء، وتقديم الخدمة العمومية وغيرها، مقابل تكفل الدولة بمواكبة ومساندة القطاع الخاص للقيام بواجبه على الوجه الأكمل، في إطار من التناغم والتكامل مع القطاع العمومي.