البطولة الاحترافية.. فض الشراكة شعار لقاء “الماط” والدفاع الجديدي

يحتضن ملعب سانية الرمل بتطوان، اليوم السبت، مباراة قوية بين المغرب التطواني وضيفه الدفاع الحسني الجديدي، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية.

ويبحث “الماط” عن استقبال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حسم المباراة لصالحه وتحقيق 3 نقاط ثمينة، ستمكنه من الانفراد بالمركز الثاني، خاصة إذا عجز نهضة بركان عن الفوز مساء اليوم على مضيفه الجيش الملكي.

ويحتل المغرب التطواني الرتبة الثالثة بمجموع 15 نقطة، بعد تحقيقه لـ4 انتصارات، و3 تعادلات، في حين تعرض للهزيمة في مناسبتين، حيث أحرز خطه الأمامي 9 أهداف، واستقلبت شباكه 5.

ويتقدم الفريق التطواني، بفارق الأهداف عن فارس دكالة رابع الترتيب، الذي قاده بادو الزاكي إلى تحقيق الفوز في 4 مباريات، و3 تعادلات، مقابل خسارة وحيدة، علما أن الفريق تنقصه مباراة أمام الرجاء الرياضي.

وتمكن خط هجوم الفريق الدكالي من زيارة شباك منافسيه في 8 مناسبات، في حين استقبل مرماه 4 أهداف.