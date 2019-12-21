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أنشيلوتي يعود للتدريب في البريمييرليغ

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إيفرتون الإنجليزي تعاقد اليوم، السبت، وبشكل رسمي مع المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بعد رحيله عن نابولي الإيطالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن أنشيلوتي وقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف لقيادة التوفيز.

وأشارت إلى أن المدرب السابق لنابولي تواجد اليوم السبت، في مدرجات ملعب "غوديسون بارك"، لمتابعة مباراة آرسنال، ضمن مباريات الجولة 18 للبريمييرليغ.

وبالتالي سوف يستمر دنكان فيرجسون في عمله كمدير فني مؤقت، على أن يتولى أنشيلوتي المسؤولية بدءًا من المباراة المقبلة أمام بيرنلي.

وسيعاون فيرغسون ودافيد نجل أنشيلوتي، المدرب الإيطالي في عمله بالجهاز الفني لإيفرتون.

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