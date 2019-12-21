زيدان: غوارديولا الأفضل وأرغب بمواجهة فريقه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، جاهزية فريقه لخوض مباراة الغد أمام أتلتيك بيلباو، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الليغا.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي، الذي نقلته صحيفة ماركا "غدًا مباراة صعبة، لأن بيلباو خصم يقوم بعمل جيد ويقدم موسما هائلا، لكننا نعرف ما يتعين علينا القيام به، سنبذل قصارى جهدنا لأنها آخر مباراة في العام".

وبسؤاله عن الشكوى ضد تقنية الفيديو في الكلاسيكو، أجاب "الماضي قد مضى، تقنية الفيديو إضافة لكرة القدم، لكن بالتأكيد يمكن تحسينها".

وأضاف "شكوى النادي الرسمية؟ منشغل بمباراة الغد، الماضي قد مضى كما قلت، أنا واللاعبون والنادي نركز في لقاء الغد فقط".

وتابع "التتويج بالليغا أولوية؟ بالنسبة لنا الأولوية العمل كل يوم وأن نقاتل حتى النهاية على كل شيء، نعمل بشكل جيد مؤخرًا وسنواصل ذلك في العام الجديد".

وأردف "لست هنا للحكم على الفريق، الجماهير تتحدث في الخارج ويمكنهم إبداء آرائهم، أحب ما أقوم به ومحظوظ لأنني أستيقظ كل يوم وأمارس شغفي، هذا ما يدفعني لأكون سعيدًا، فخور بتدريب هذا الفريق، نحن ريال مدريد والمسؤولية يتحملها الجميع".

وعن مستقبله في عالم التدريب، أجاب "سوف يعتمد على ما أشعر به، أنا مدرب مختلف، تحدثوا كثيرًا حين غادرت منصبي هنا، لكن في المستقبل سنرى، لا أعتقد أنني سوف استمر حتى عمر 60 أو 70 عاما".

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وزاد "أفضل كمدرب؟ الأمر مختلف، أحب التدريب وأحببت اللعب، أطلب من اللاعبين أن يستمتعوا بهذه الفترة لأنه حين تنتهي مسيرتك كلاعب، يكون الأمر سخيفًا بعض الشيء".

وحول حالة خاميس رودريغيز، أجاب "هو يعمل بجد بعدما تعرض لإصابة سيئة، سنرى موقفه من القائمة لمباراة الغد، نرغب في استعادته مرة أخرى".

واستكمل "غوارديولا؟ سيكون من الرائع مواجهته، لقد لعبت عدة مرات ضده، أحترمه كلاعب ومدرب، أعتقد أنه أفضل مدرب في العالم، وأظهر ذلك طوال حياته المهنية، وبالتأكيد أحب مواجهة فريقه".

وتابع "لا أعتقد بأن لدينا نقص في الخط الهجومي، في بعض المباريات نقدم مستويات رائعة هجوميًا ونسجل الأهداف، وبعض المباريات لا".

وعن إيسكو، أوضح "لقد وصل لمكانته الحالية في الفريق لأنه لاعب جيد ودائمًا يتدرب بجد ولديه شخصية جيدة، ونعرف ما يمكن أن يقدمه للملكي".

وواصل "فيدي فالفيردي هو إرث لريال مدريد، ونحن سُعداء لوجوده هنا معنا".

وأتم "التسديد من خارج المنطقة؟ هناك العديد من اللاعبين لديهم القدرة على التسديد وإلحاق الضرر بأي خصم، وهو سلاح يجب أن نستفيد منه".