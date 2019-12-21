صحيفة: لقاء كوالالمبور مجرد «اجتماع إخواني» لتحالف تركيا وقطر وإيران

السبت 21 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "ما الذي حققه «لقاء كوالالمبور» في خدمة الإسلام والمسلمين خارج مظلة منظمة التعاون الإسلامي، سوى محاولة تغيير اتجاه البوصلة، وشق الصف، واستعراض الدول المنبوذة جراء تصرفاتها الشاذة، لأزماتها التي أدخلتها في مواجهات مع القوى الكبرى".



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت تشويه مضلل، هو أقل ما يمكن أن يوصف به اللقاء الذي رفضت حضوره غالبية الدول المدعوة وقاطعته باكستان، ليتحول إلى مجرد «اجتماع إخواني» لتحالف (تركيا وقطر وإيران).

وبينت أن "اللقاء الذي لم يحمل أي أجندة على اعتبار أن الهدف كان مناقشة حلول جديدة للقضايا الإسلامية، تحول إلى منبر لإيران وتركيا في مهاجمة الولايات المتحدة وتحميلها مسؤولية أزماتها الاقتصادية، وصولاً إلى الدعوة لوقف أو خفض التعامل بالدولار. لكن لم يتطرق أبداً إلى سياسات البلدين وتدخلاتهما هنا وهناك التي أوصلتهما إلى هذه النتائج.

ومضت "ما الذي حققه اللقاء في معالجة أي قضية، سوى إبراز إمكانية إحداث شرخ داخل منظمة التعاون الإسلامي التي حملت هموم المسلمين وقضاياهم في كل المنابر أكثر من 50 عاماً"

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وتقول الصحيفة "هناك عدة أسباب تؤدي إلى أهمية العمل من خلال المنظمة، تحقيقاً لوحدة الصف. والدول الحريصة على النهج نفسه كثيرة، وإلا كانت حاضرة اللقاء".

وتساءلت "إضعاف المنظمة ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله. إذاً مَنِ المستفيد من محاولات شق وحدة المنظمة وتدميرها؟".

وذكرت لقاء كوالالمبور، لم يكن أكثر من تلميع لتحالف ثلاثي، وفضح توجهاته كغطاء لجماعة الإخوان".

واختتمت "وبالتأكيد فشل في إضعاف وحدة منظمة تشكل منصة 57 دولة، بتغريد خارج السرب. لكن ما حدث يتطلب بالضرورة أيضاً مراجعة، تعزز تضامن المسلمين في مواجهة المتاجرين بقضاياهم".