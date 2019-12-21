قوات صومالية تستعيد السيطرة على قرى من قبضة "الشباب" الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولون عسكريون صوماليون، السبت، السيطرة الكاملة على مناطق جديدة في منطقة "جوبا السفلى" من قبضة مسلحي حركة "الشباب" الإرهابية.

وقال المسؤولون، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" المحلية، إن قوات صومالية مدربة من قبل جنود أمريكيين استعادت السيطرة على قرى "عبدي دور" و"برهاني" و"هادوين" في أعقاب عملية منظمة بشكل جيد استهدفت مناطق كان يسيطر عليها المسلحون في المنطقة.

وتسيطر حركة الشباب الإرهابية على مساحات واسعة من منطقة "جوبا السفلى" الريفية ومنطقة "جوبا الوسطى" بأكملها وتشن هجمات ضد الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في المنطقتين.

وتشن قوات صومالية بدعم من جنود أمريكيين وآخرين تابعين للاتحاد الأفريقي عمليات عسكرية في المناطق الجنوبية لطرد حركة "الشباب" من البلاد بأسرها.

يشار إلى أن حركة الشباب مرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة الإرهابي وتشن هجمات منتظمة داخل الصومال.