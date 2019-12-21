دياب يلتقي كتلة الوفاء للمقاومة في هذه الأثناء بإطار الاستشارات النيابية

يلتقي رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​، بهذه الأثناء في ​مجلس النواب​، كتلة "الوفاء للمقاومة" بإطار ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة الّتي يجريها.

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