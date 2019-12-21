نقابة المحررين حذرت من التعرض للإعلاميين والصحافيين خلال مزاولتهم لأعمالهم

اشارت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية الى انها رصدت خلال اليومين الماضيين ​حالات​ من التعرض والإعتداء على عدد من الإعلاميين الذين يقومون بتغطية الأحداث والتظاهرات في أكثر من منطقة، محذرة من التعرض للإعلاميين والصحافيين الى أي وسيلة إعلامية إنتموا ،والإعتداء عليهم خلال مزاولتهم لأعمالهم.

وأعلنت النقابة أن "المرصد الإعلامي يتابع بدقة هذه الممارسات من أي جهة أتت،ويجمع المعلومات الدقيقة لإقامة دعاوى قضائية ضد أصحابها ،سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات ،وكذلك رفع الشكوى الى المؤسسات الدوليّة المهتمة بحقوق الإنسان والدفاع عن الصحافيين والإعلاميين"، طالبة من "السلطات العسكرية والأمنية تأمين أفضل الظروف لقيام الإعلاميين بمهامهم ،والدفاع عنهم وحمايتهم في حالات التعرض لهم أو الإعتداء عليهم".