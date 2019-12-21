الدائرة الإعلامية بالقوات نفت جملة وتفصيلا تلقي الحزب اتصالا سعوديا مطالبا بعدم التصويت للحريري

نفت الدائرة الإعلامية في "​حزب القوات اللبنانية​"، "جملةً وتفصيلًا كلّ ما أورده أحد الصحافيين في مقالته الصادرة اليوم والمعنونة "شغب أنصار المستقبل: رسالة الحريري إلى دياب أم هيل"، وتحديدًا لجهة تلقّي "القوات" اتصالًا سعوديًّا مُطالِبًا بعدم التصويت لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​".

وشدّدت الدائرة في بيان، على "أنّها تنفي هذا الخبر نفيًا تامًّا"، معربةً عن أسفها إلى "انضمام الصحافي، الّذي كانت تحترم موضوعيّته، إلى فئة الصحافيّين الّذين يعمّمون معلومات لا تمّت إلى الحقيقة بصلة".