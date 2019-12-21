نفت الدائرة الإعلامية في "حزب القوات اللبنانية"، "جملةً وتفصيلًا كلّ ما أورده أحد الصحافيين في مقالته الصادرة اليوم والمعنونة "شغب أنصار المستقبل: رسالة الحريري إلى دياب أم هيل"، وتحديدًا لجهة تلقّي "القوات" اتصالًا سعوديًّا مُطالِبًا بعدم التصويت لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري".
وشدّدت الدائرة في بيان، على "أنّها تنفي هذا الخبر نفيًا تامًّا"، معربةً عن أسفها إلى "انضمام الصحافي، الّذي كانت تحترم موضوعيّته، إلى فئة الصحافيّين الّذين يعمّمون معلومات لا تمّت إلى الحقيقة بصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدائرة الإعلامية بالقوات نفت جملة وتفصيلا تلقي الحزب اتصالا سعوديا مطالبا بعدم التصويت للحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.