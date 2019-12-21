الصمد: مشكلة "المستقبل" ليست معنا بل مع "القوات" التي منعت الحريري من الوصول لرئاسة الحكومة

ركّز النائب ​جهاد الصمد​، بعد لقاء "​اللقاء التشاوري​" رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​، في ​مجلس النواب​ بإطار ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة، على "أنّنا سمّينا دياب ل​تأليف الحكومة​ قناعةً منّا أنّه يلاقي أحد أبرز مطالب الحراك، كونه خارج نادي رؤساء الحكومات السابقين ومن خارج الطبقة السياسية".

ولفت إلى "أنّنا طالبنا بتشكيل حكومة إنقاذ موثوقةتشبهه لناحية الاستقلالية والكفاءة ونظافة الكفّ،تعيد الثقة إلى فكرة الدولة"، مشدّدًا على أنّ "أي حكومة تستعيد شكل الحكومات السابقة لن تنال ثقتنا". وأشار إلى أنّ "موضوع الميثاقية بات يُستخدم كشمّاعة لتعليق فشلهم عليها".

وتوجّه الصمد إلى جمهور "​تيار المستقبل​" بالقول: "مشكلتكم ليست معنا، بل مع "​حزب القوات اللبنانية​" الّذي لم يسمِّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في الاستشارات النيابية الملزمة، ومنعته من الوصول إلى ​رئاسة الحكومة​".

