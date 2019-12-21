اجتماع تنسيقي في مطرانية سيدة النجاة عرض الازضاع في زحلة

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش قائد فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني العقيد دافيد بشعلاني يرافقه الرائد نهاد عون بحضور رئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في زحلة والبقاع الاوسط عشية الاعياد.
وجرى خلال الاجتماع عرض سبل التنسيق بين الجيش والقوى الامنية والشرطة البلدية بهدف الحفاظ على الامن وحماية المواطنين.
واشاد درويش بدور الجيش اللبناني والقوى الامنية والشرطة البلدية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددا" على ضرورة التعاون بين المواطنين والجيش والقوى الامنية، وتمنى للجميع اعيادا" مباركة.
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