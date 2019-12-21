سامي فتفت: نرفض الإنجرار الى لعبة العنف والمزايدات الرخيصة

وجه عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ رسالة إلى المنتفضين في كل ​لبنان​ وخصوصاً في ​الشمال​، مؤكداً أن "إنتفاضتكم حق ولن يعلو صوت فوق صوت إرادتكم الحيّة المنتفضة على إرادة الإذلال والتحكم وفرض رئيس حكومة وحكومة اللون الواحد".

وشدد على أننا "ملتزمون بموقف وبرأي وبتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ لما فيه مصلحة لبنان وأبنائه كافة، ونرفض الإنجرار الى لعبة العنف والمزايدات الرخيصة".

وأضاف: "نقف الى جانبكم كما وقفنا دائما في كل لبنان وخصوصا في المنية – الضنية التي نرفض معها موقف البعض الذي تجاهل رأي أكثرية الشعب، تحية إجلال وتقدير وإلتزام لهذه الإنتفاضة الحيّة من أجل لبنان الأفضل ولرفض منطق الرأي الواحد الذي لم يألفه لبنان أبدا".