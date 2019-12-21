وفد "حماس" زار "التيار الإصلاحي": للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بالمخيمات

ذكر المكتب الإعلامي لـ"حركة حماس" - منطقة صيدا ومخيماتها، أنّ "وفدًا من "حركة ​المقاومة​ الإسلامية- حماس" برئاسة عضو القيادة السياسية للحركة في ​لبنان​ ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها ​أيمن شناعة​، والمسؤول السياسي للحركة في ​مخيم عين الحلوة​ خالد زعيتر، قام بزيارة إلى "التيار الإصلاحي الديمقراطي"، حيث التقى أمين سر التيار في لبنان العميد ​محمود عيسى​ "اللينو".

ولفت في بيان، إلى أنّ "المجتمعين بحثوا بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي لأهلنا في ​المخيمات​ وخارجها، حيث تمّ التأكيد على وجوب الحفاظ على الحالة الأمنيّة المستقرّة في المخيمات، وتعزيزها بالتنسيق مع شرائح شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية كافّة، مثمّنين الحياد الإيجابي لأبناء شعبنا الفلسطيني في ما يجري على الساحة اللبنانية".

وأوضح أنّهم "دعوا إلى تضافر وتنسيق الجهود الفلسطينية كافّة في إغاثة أبناء شعبنا، لتخطّي الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة نتيجة الوضع القائم في لبنان، كما دعوا وكالة "الأونروا" إلى تحمّل مسؤوليّتها تجاه شعبنا والبدء ببرنامج الطوارئ دون تأخير".