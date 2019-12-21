"حماس" تلتقي "اللينو" في عين الحلوة لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان وفدا من حركة "حماس" برئاسة عضو ​القيادة​ السياسية للحركة في ​لبنان​ ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها ​أيمن شناعة​، والمسؤول السياسي للحركة في ​مخيم عين الحلوة​ خالد زعيتر، زار رئيس التيار الإصلاحي لحركة "فتح" في لبنان العميد ​محمود عيسى​ "​اللينو​"، حيث بحث المجتمعون الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي لأهلنا في ​المخيمات​ وخارجها، وتم التأكيد على وجوب الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة في المخيمات، وتعزيزها بالتنسيق مع كافة شرائح شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية، مثمنين الحياد الإيجابي لأبناء شعبنا الفلسطيني فيما يجري على الساحة اللبنانية.

ودعا الطرفان، إلى تضافر وتنسيق كافة الجهود الفسطينية في إغاثة أبناء شعبنا لتخطي ​الأزمة​ الاقتصادية والمعيشية نتيجة الوضع القائم في لبنان، وكالة "​الأونروا​" لتحمل مسؤوليتها تجاه شعبنا والبدء ببرنامج الطوارئ دون تأخير.