مطران مصري ينفي اقامة قداس في مدينة الدمام السعودية

كشف مطران شبرا الخيمة المصرية ومسؤول الإعلام ب​الكنيسة القبطية​ الأرثوذكسية الانبا مرقس حقيقة ما تم تداوله عن إقامة قداس في مدينة ​الدمام​ ​السعودية​. واشارت صحيفة "الدستور" المصرية أن الانبا مرقس نفى ما تم تداوله ، قائلا: "ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح"، مضيفا: "لم تتم ​الصلاة​ نهائيا في الدمام، وأن الزيارة الرعوية التي أجرتها الكنيسة تمت في مكان آخر، بهدف زيارة الجالية المصرية في بلدنا الثاني السعودية"، مطالبا "بتوخي الحذر في تناول ​الأخبار​ والمعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي"، مضيفة: "قام الأنبا مرقس الأسبوع الماضي، بزيارة إلى السعودية، استهلها بتفقده ​السفارة المصرية​ في السعودية".

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