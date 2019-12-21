الفوز للابتعاد عن ذيل الترتيب هاجس “لوصيكا” ويوسفية برشيد

يستقبل اليوم السبت، فريق أولمبيك خريبگة ضيفه يوسفية برشيد، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من البطولة الاحترافية، وتحتضن المباراة، أرضية ملعب الفوسفاط.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق النقاط الكاملة في مباراة اليوم، والتي ستمنح صاحبها فرصة من أجل الابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول الترتيب.

ويحتل “لوصيطا” المتعاقد حديثا مع الإطار التونسي أحمد العجلاني، الرتبة قبل الأخيرة برصيد 7 نقاط، جمعها الفريق من انتصار وحيد، و4 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين.

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وأحرز خط هجوم الأولمبيك المنقوص من مباراة، 12 هدفا، في حين اهتزت شباكه خلال 7 مناسبات.

ويتقدم يوسفية برشيد بفارق الأهداف فقط عن أولمبيك خريبگة، حيث حقق فوزين، وتعادل وحيد، وتعرض للخسارة في 4 لقاءات، علما أن الفريق مازالت تنقصه مباراتين.

وتمكن الخط الأمامي للفريق الحريزي من التوقيع على 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 5 أهداف.