يستقبل اليوم السبت، فريق أولمبيك خريبگة ضيفه يوسفية برشيد، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من البطولة الاحترافية، وتحتضن المباراة، أرضية ملعب الفوسفاط.
ويتطلع الفريقان إلى تحقيق النقاط الكاملة في مباراة اليوم، والتي ستمنح صاحبها فرصة من أجل الابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول الترتيب.
ويحتل “لوصيطا” المتعاقد حديثا مع الإطار التونسي أحمد العجلاني، الرتبة قبل الأخيرة برصيد 7 نقاط، جمعها الفريق من انتصار وحيد، و4 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين.
وأحرز خط هجوم الأولمبيك المنقوص من مباراة، 12 هدفا، في حين اهتزت شباكه خلال 7 مناسبات.
ويتقدم يوسفية برشيد بفارق الأهداف فقط عن أولمبيك خريبگة، حيث حقق فوزين، وتعادل وحيد، وتعرض للخسارة في 4 لقاءات، علما أن الفريق مازالت تنقصه مباراتين.
وتمكن الخط الأمامي للفريق الحريزي من التوقيع على 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 5 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر الفوز للابتعاد عن ذيل الترتيب هاجس “لوصيكا” ويوسفية برشيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.