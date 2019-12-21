فوربس الأمريكية تضع مغربيا من رواد الأعمال ضمن قائمة “30 تحت الـ30”

اختارت مجلة فوربس الأمريكية سعد اليماني وهو أحد الشبان من رواد الأعمال المغاربة، والرئيس التنفيذي لشركة ناشئة، لتضعه قائمة 30 شخصية تحت سن الـ30 في فئة التعليم.

وكل عام تنشر المجلة الإقتصادية الشهيرة مجموعة من قوائم “30 تحت 30″، وتضم هذه الأخيرة أسماء 600 شخصية من قطاعات الأعمال والصناعة المختلفة ، حيث يتم اختيار 30 منهم في كل قطاع معين.

وتم اختيار سعد اليماني في نسخة سنة 2020 من 30Under30 في فئة التعليم.

وتخرج اليماني من كلية Babson الخاصة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية ، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Ambi الناشئة.

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وAmbi عبارة عن منصة إلكترونية متكاملة مخصصة للجامعات. تتيح الجامعيين أن يكونوا أكثر ارتباطًا من خلال تسهيل مشاركة الدروس والموارد والمعلومات والإعلانات والأحداث. أي أنه تطبيق يجمع كل ما يحتاجه الطلاب والأساتذة في مكان واحد. وتأسست Ambi في غشت 2016 ، وقد نجحت في جمع 6.5 مليون دولار كتمويل أولي.

ووفقًا لـ Forbes ، فإن ما تقدمه هذه الشركة “يوفر الوصول والفرص داخل وخارج الفصل الدراس”.

وحسب مجلة “تشالنج” فإن لدى سعد اليماني الحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الريادية من HEC Paris، تجربة ريادية سابقة تمثل في تأسيسه تطبيق Who’s Awake، وهو تطبيق موجه لمن يعانون من الأرق.