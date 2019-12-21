بكين: تدخل واشنطن في الدول المحيطة يضر بمصالحنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أبلغ نظيره الأميركي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي الجمعة أن تعليقات الولايات المتحدة وسلوكياتها فيما يتعلق بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتيبيت تضر بالعلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن شي أشار إلى أن "سلوك الولايات المتحدة تدخل في الشؤون الداخلية للصين وأضرّ بمصالحها، وهو أمر يسيء إلى الثقة المشتركة والعلاقات الثنائية".

وأشار إلى دول التجارة في تقديم "مساهمات كبيرة للاستقرار ولتطوير العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتطور الاقتصاد العالمي"، داعيا إلى تحقيق "فوائد متبادلة وحلول يكون فيها الجانبان رابحين" وإلى "احترام الكرامة الوطنية لمل طرف وسيادته".

وتابعت الوكالة نقلا عن شي أن "الصين تعبر عن قلقها من التصريحات الصادرة عن الجانب الأميركي وتحركاته بشأن تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتيبت الصينية".

وكتب ترامب في تغريدة أنه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع شي، مشيرا إلى أن الصين "بدأت على نطاق واسع" شراء منتجات زراعية أميركية بموجب الاتفاق الذي لم يكشف ترامب متى سيتم توقيع "المرحلة الأولى" منه.

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وتقضي هذه "المرحلة الأولى" التي تعد حلا جزئيا للخلاف التجاري بين البلدين، بزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والسلع الأميركية مقابل تخفيف واشنطن للرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن شي قوله إن الصين تأمل في أن "تنفّذ واشنطن بجدية" الأمور المهمة التي أجمع عليها رئيسا الدولتين خلال محادثاتهما العديدة، معبرا عن أمله في أن تولي واشنطن "اهتماما أكبر لمخاوف الصين".

وفي تغريدته كتب ترامب أنه لم يناقش مع شي سوى قضية كوريا الشمالية.