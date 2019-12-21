ملكة جمال أميركا.. باحثة بالكيمياء لا عارضة ملابس سباحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في تحدٍّ لمعايير الجمال السّائدة، نالت الباحثة الأميركية في الكيمياء الحيويّة، كاميل شراير، لقب ملكة جمال أميركا 2020، بعد أن أدّت تجربة كيميائية على المسرح أمام لجنة التحكيم، وبعد رفضها استعراض جسمها بملابس السّباحة.

وتوّجت الباحثة البالغة من العمر 24 عامًا، والقادمة من ولاية فيرجينيا، بعد أن تفوّقت على 50 امرأة أخرى، لتفوز بمنحة دراسية قيمتها 50 ألف دولار، بعد أن قدّمت مرتديةً معطف المعمل الكيميائي أمام لجنة التحكيم وقدّمت عرضًا علميًّا أمامهم.

وقدّمت شراير أمام لجنة التّحكيم المؤلفة من النجمة كيلي رولند، ونجم مسلسل "كوير آي"، كارامو براون، ونجمة مسلسل "سوبرستور"، لورين آش، عرضًا قامت فيه بتحليل بيروكسيد الهيدروجين، مرتديةً معطفها المخبريّ، لتستعرض مواهبها العلميّة.

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وقالت لجنة التّحكيم الّتي أعجبت بالعرض الّذي يكسر القوالب التقليدية لمسابقات الجمال، إنّ "ملكة جمال أميركا هي شخصية تحتاج إلى القيام بدور تربوي".

فيما أعلنت الباحثة في برنامج الصيدلة في جامعة فرجينيا كومنولث، بعد أن فازت باللّقب، إنها كانت تعاني على مدى فترة طويلة من اضطراب في الأكل، سبّبها الخوف المستمرّ على شكل جسدها، بسبب ما ترسمه مسابقات الجمال والإعلام من صورة مثالية في الذهن عن الجسم المثالي، مؤكّدةً أنّها ستعمل على كسر هذا النمط.

وأكّدت ملكة جمال أميركا للعام القادم، أنّها اختارت عدم التّنافس في مسابقات "ميس أميركا" حتى تمّ إلغاء فقرة استعراض ملابس السباحة الّتي تعتبرها تسليعًا لجسد المرأة، ومساهمة أساسية في الحكم عليها من خلال الجسد لا العقل والتطلعات ومقدار الذّكاء.