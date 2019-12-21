اليمن.. المليشيا تقصف بالصواريخ على مناطق شرق الدريهمي بالحديدة

السبت 21 ديسمبر 2019

شنت المليشيات قصفاً صاروخي ومدفعي عنيف على مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



ويأتي هذا في ظل تصعيد خطير لمليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن.

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات أطلقت عدداً من صواريخ الكاتيوشا على مناطق شرق مديرية الدريهمي، فيما قصفت المناطق ذاتها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف.

وأضافت المصادر، أن المليشيات قصفت، الأطراف الجنوبية من مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاوزر ، بالتزامن مع قصف عنيف استهدف شمال المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120.

في الوقت نفسه أشارت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف ومتواصل.