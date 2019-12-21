- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أيام.. المليشيا تخسر 80 عنصراً بين قتيل وجريح في الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
خسرت مليشيات الحوثي خلال الثلاثة الأيام الماضية، نحو 80 عنصراً بين قتيل وجريح، في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية، أن مستشفيات الحديدة وصنعاء استقبلت جثث 13 مسلحاً و67 مصاباً من مليشيات الحوثي الموالية لإيران، بينهم قيادي ميداني، في الثلاثة الأيام الماضية.
وأضافت المصادر، أن معظم الجرحى الحوثيين الذي وصلوا إلى المستشفيات تعرضوا لإصابات خطيرة في مناطق متفرقة من أجسادهم.
ووفقا للمصادر ذاتها، تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال التصدي لهجمات واسعة شنتها المليشيات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة.
وأوضحت المصادر، أن المليشيات شنت هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي، وتصدت لها القوات المشتركة وأوقعت في صفوف المليشيات عشرات القتلى والجرحى ودمرت أسلحة ثقيلة ومتوسطة تابعة للمليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 3 أيام.. المليشيا تخسر 80 عنصراً بين قتيل وجريح في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.