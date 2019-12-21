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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي يدمر مزارع المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الأحياء السكنية ومزارع المواطنين غرب التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت المزارع وهناجر تربية الدواجن المملوكة للمواطنين في المنطقة ودمرتها بالكامل.
وتسبب القصف والإستهداف الممنهج الذي تشنه المليشيات الحوثية بتدمير مزارع ومنازل المواطنين والممتلكات الخاصة بهم ، وألحقت بها خسائر فادحة.
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