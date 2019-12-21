قناة "الجزيرة" تستفز العراقيين باستضافتها لقيس الخزعلي

السبت 21 ديسمبر 2019

فجرت مقابلة أجرتها قناة الجزيرة القطرية، مع قائد مليشيات عصائب أهل الحق العراقية، التابعة لإيران، قيس الخزعلي، جدلا واسعا في بلاد الرافدين.



وعمل الخزعلي في مقابلته مع الجزيرة محاولة تشويه التظاهرات الأخيرة معتبرا في إحدة مظاعمه أن الإدارة الأمريكية تقف خلف الأحداث الأخيرة بالعراق، بعد أن رفضت حكومة عبد المهدي طلبا أمريكيا بالاستحواذ على نصف نفط البلاد مقابل إعادة الإعمار والحماية على حد قوله.

ورأى بعض النشطاء أن تصريحات قيس الخزعلي ”إهانة للشعب العراقي المنتفض، ومحاولة للالتفاف على المطالب المشروعة، برحيل النخبة الفاسدة، المرتهنة لجهات خارجية“.

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وسلط النشطاء الضوء على اتهامات سابقة لقيس الخزعلي، بالتورط في قتل متظاهرين، إضافة إلى علاقته بإيران، التي قالوا إنها ”المرحك الرئيسي له“ مستحضرين مقاطع فيديو تظهر مواقف سابقة له.

المقابلة أثارت انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء عراقيون، أن القناة القطرية ”تروج للحقد والطائفية من خلال استضافة شخص مثل قيس الخزعلي“.

وعلق أحد النشطاء الذين أبدوا غضبهم من المقابلة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: ”قيس الخزعلي ليس زعيم دولة أو حزب سياسي لكي تستضيفه قناة الجزيرة“.

وتابع: ”هو (قيس الخزعلي) أحد أهم أذرع إيران وعتاة الحقد الطائفي، وقتل السنة واستباحة دمائهم.. هو قائد أهم ميليشيا طائفية تقتل السوريين والمسلمين وتسميهم النواصب بعد حزب الله“