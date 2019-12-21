شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. البحسني يفتتح معرض صور الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019 افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، معرض صور الذكرى السادسة لإنطلاقة الهبة الشعبية الحضرمية في قاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية بمدينة المكلا. Advertisements وطاف المحافظ البحسني ومعه وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، بأقسام المعرض متعرفا من قبل المصور الفوتغرافي خالد بن عاقلة على الصور التي وثقت مراحل الهبة الشعبية الحضرمية منذ انطلاقتها عقب استشهاد الشيخ سعد بن حبريش العليي في العام 2013م وماتلتها من أحداث وتطورات احدث تغيرات جذرية في حضرموت، الي جانب صور توثيقية للقاءات والاجتماعات والفعاليات والمسيرات الجماهيرية والزيارات التضامنية من شخصيات من داخل حضرموت وخارجها خلال الهبة الشعبية. رافقهم خلال الافتتاح الشيخ معروف باعباد، ورئيس اللجنة التحضيرية لذكرى الهبة السادسة الدكتور عبدالعزيز الصيغ، وعضو اللجنة التحضيرية لذكرى الهبة الاستاذ محمد الحامد.

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