البحسني يزور أسرة شهيد الهبة الشعبية الحضرمية الشهيد عمر بازنبور

السبت 21 ديسمبر 2019

زار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم أسرة الشهيد عمر علي بازنبور شهيد الهبة الشعبية الحضرمية في بيته بحي المتضررين غربي المكلا.



وتبادل المحافظ البحسني مع والد الشهيد الاستاذ علي بازنبور، حديث الذكريات حول مآثر الشهيد وأنشطته المتنوعة ومساعيه الخيرة التي كان يبذلها بسخاء لخدمة مجتمعه وحضرموت، وتفاعله الكبير مع كافة الفعاليات الوطنية التي انطلقت من حضرموت خصوصا الهبة الشعبية الحضرمية ومشاركته الفاعلة في انطلاقتها مع زملائه من طلاب كلية الحقوق وأصدقائه المشاركين معه في الأنشطة المطالبة بحقوق حضرموت وأبنائها.

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وأشاد محافظ حضرموت بالشهيد عمر بازنبور ومواقفه البطولية، مؤكدا على أن حضرموت تعتز به وبتضحياته، وأنه سيبقى مثالا للشاب الحضرمي الغيور على مجتمعه والساعي لإحداث التغيير الإيجابي فيه.

حضر الزيارة الدكتور خالد بلخشر.