شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا .. العثور على 5 جثث متحلله لمهاجرين غير شرعيين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المكتب الإعلامي لمكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق في بيان له أنه أثناء قيام مكتب الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية المشتركة بجولة استطلاعية على المنطقة الممتدة من الشعبة إلى واحة الجغبوب، لمسافة تصل 300 كلم، تم على العثور على خمس جثث متحللة.
وأشار إلى أنه تم نقل الجثث بطريقة صحيحة، بالإضافة لأوراقهم حسب القوانين لتحديد جنسياتهم وهوياتهم.
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