شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترفض العقوبات الأمريكية على خط غاز «نورد ستريم» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت أولريك ديمير، نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية، فى بيان، اليوم السبت، إن الحكومة تعبر عن أسفها لتوقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العقوبات التى فرضها الكونجرس، ودخولها حيز التنفيذ، مشددة على رفض الحكومة الاتحادية مثل هذه العقوبات التى تتجاوز الحدود الإقليمية وتتدخل شأن الشركات الألمانية والأوروبية.
وأضافت ديمر أنه بالنظر إلى المحادثات الروسية-الأوكرانية السارية بشأن نقل الغاز الروسى عبر أوكرانيا إلى أوروبا، فإن "هذه العقوبات الأمريكية غير مفهومة تماما".
وأشارت إلى أنه بدعم المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئى بين أوكرانيا وروسيا حول اتفاقية جديدة لنقل الغاز عبر أوكرانيا اعتبارا من عام 2020.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقع مساء أمس الجمعة حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2".
ومن المقرر أن ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسى العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا.
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