شكرا لقرائتكم خبر عن «ستدفعون الثمن غالياً» .. تحذير من كوريا الشمالية إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

وجهت كوريا الشمالية، اليوم انتقاداً للولايات المتحدة ، لتناولها سجل بيونجيانج في حقوق الإنسان، وقالت إن كلمات واشنطن "الخبيثة" لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.

وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غاليا".

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء انتهاكات كوريا الشمالية "المستمرة والقائمة منذ وقت طويل" لحقوق الإنسان، في قرار سنوي‭‭ ‬‬أيدته عشرات الدول ومنها الولايات المتحدة ورفضه مندوب بيونجيانج لدى المنظمة الدولية.

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وهذا أول بيان يصدر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية منذ دعوة وجهها المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن بيجن يوم الاثنين إلى بيونجيانج للعودة إلى المحادثات. ولم يصدر أي رد مباشر من كوريا الشمالية على دعوة بيجن.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب على أسلحة في الأسابيع الأخيرة ويقول بعض الخبراء إنها ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات مما قد يضعها على مسار مواجهة مع الولايات المتحدة.

ودعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة مرارا إلى التخلي عن "سياستها العدائية" قبل إجراء المزيد من المحادثات وذلك مع اقتراب المهلة التي حددتها لواشنطن بنهاية العام لتقديم تنازلات من أجل استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي.