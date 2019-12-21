انسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بانسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة ومقتربات حافظ القاضي باتجاه ساحة التحرير، مشيراً إلى عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي إلى ساحة الوثبة وشارع الرشيد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين انسحبوا من جسر الاحرار وساحة الوثبة ومقتربات منطقة حافظ القاضي، باتجاه ساحة التحرير"، مبيناً أن "أعداداً قليلة من المتظاهرين ما زالت هناك لإكمال عمليات التنظيف بالتعاون مع القوات الأمنية".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "من المحتمل عودة جسر الأحرار إلى الخدمة خلال الساعات المقبلة"، متابعاً أن "الحياة الطبيعية بدأت تعود إلى ساحة الوثبة وشارع الرشيد، حيث أعاد أصحاب المحال التجارية فتح محالهم، مع توافد المواطنين للتبضع".

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