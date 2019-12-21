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رسمياً.. انشلوتي مدرباً لإيفرتون الانكليزي

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2019-12-21 | 13:02

رسمياً.. انشلوتي مدرباً لإيفرتون الانكليزي

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أعلن نادي إيفرتون عن تعاقده الرسمي مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من أجل قيادة الفريق الإنجليزي خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب السابق ماركو سيلفا.
ونشر حساب النادي الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو، يعلن رسمياً بان اشنلوتي هو مدرب الفريق الجديد.

ووقع مدرب نابولي السابق على عقود تدريب إيفرتون لمدة 4 سنوات ونصف مقبلة، تنتهي في حزيران 2024.

ويحضر أنشيلوتي اليوم في مدرجات ملعب "جوديسون بارك"، من أجل متابعة مباراة فريقه الجديد أمام آرسنال في الجولة الثامنة عشر من بطولة الممتاز.


ومن المفترض أن يبدأ المدرب قيادة إيفرتون في المباراة المقبلة أمام بيرنلي في البوكسينج داي يوم 26 كانون الاول الجاري.
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