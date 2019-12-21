رسمياً.. انشلوتي مدرباً لإيفرتون الانكليزي

2019-12-21 | 13:02
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أعلن نادي إيفرتون عن تعاقده الرسمي مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من أجل قيادة الفريق الإنجليزي خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب السابق ماركو سيلفا.
ووقع مدرب نابولي السابق على عقود تدريب إيفرتون لمدة 4 سنوات ونصف مقبلة، تنتهي في حزيران 2024.
ويحضر أنشيلوتي اليوم في مدرجات ملعب "جوديسون بارك"، من أجل متابعة مباراة فريقه الجديد أمام آرسنال في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المفترض أن يبدأ المدرب قيادة إيفرتون في المباراة المقبلة أمام بيرنلي في البوكسينج داي يوم 26 كانون الاول الجاري.
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