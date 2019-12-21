اعتقال عصابة متخصصة بسرقة الدراجات في أيمن الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال عصابة متخصصة بسرقة الدراجات وبحوزتهم تسع دراجات مختلفة الأنواع، في الجانب الأيمن من الموصل. وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مكتب مكافحة اجرام ام الربيعين التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى ومن خلال جمع المعلومات والادلة والاستعانة بكامرات المراقبة والمتابعة المستمرة تمكن من القاء القبض على عصابة تتكون من اربعة متهمين متخصصة بسرقة الدراجات النارية في مناطق واحياء مشيرفة و١٧ تموز والنهروان في الجانب الايمن لمدينة الموصل".



وأضاف: "وقد ضبط في دورهم تسع دراجات نارية مسروقة، وجاء باعترافاتهم الابتدائية والقضائية انهم قاموا بسرقة اكثر من ٤٠ دراجة نارية مختلفة الانواع"، مشيرا إلى "توقيفهم وفق المادة ٤٤٦ ق ع".



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