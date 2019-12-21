أفاد مصدر من تحالف البناء، اليوم السبت، بأن وفدا من التحالف سيلتقي رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية لبحث موضوع تسمية الكتلة الاكبر ومرشح رئاسة الوزراء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وفدا من تحالف البناء سيلتقي رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية بخصوص موضوع تسمية الكتلة الاكبر ومرشح رئاسة الوزراء".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المجتمعين اكدوا على أن تحالف البناء هي الكتلة الأكبر".
يشار الى أن تحالف البناء عقد في وقت سابق من، اليوم السبت، اجتماعا هاما من أجل مناقشة قانون الانتخابات ومرشح رئاسة الحكومة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من البناء يعتزم لقاء رئيسي المحكمة الاتحادية والجمهورية لبحث موضوع الكتلة الاكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.