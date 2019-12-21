2019-12-21 | 12:32
1,465 مشاهدة
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، أنها ستعتمد اسماً جديداً للدوري العراقي الممتاز، تماشياً مع التظاهرات التي تشهدها ابلاد.
وقال نائب رئيس اللجنة يحيى كريم في بيان لاتحاد الكرة، إن "اللجنة دعت ممثلي الأندية المتبارية في المسابقة الحضور إلى مقر الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل لبحث إمكانية عودة المسابقة من جديد بعد الاستماع لآراء الأندية العشرين".
وأضاف، أن "اللجنة ستستمع لآراء ممثلي الأندية للوصول إلى آلية جديدة للمسابقة مع الأخذ بنظر الاعتبار مشاركة المنتخب الاولمبي في بطولة اسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ".
وأشار إلى أن "اللجنة ستعتمد اسماً جديداً للدوري يكون متماشيا مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظاتنا من اجل التغيير الإيجابي".
وأضاف، أن "اللجنة ستستمع لآراء ممثلي الأندية للوصول إلى آلية جديدة للمسابقة مع الأخذ بنظر الاعتبار مشاركة المنتخب الاولمبي في بطولة اسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ".
وأشار إلى أن "اللجنة ستعتمد اسماً جديداً للدوري يكون متماشيا مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظاتنا من اجل التغيير الإيجابي".
كانت هذه تفاصيل خبر اسم جديد للدوري الممتاز تماشياً مع التظاهرات في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.