اسم جديد للدوري الممتاز تماشياً مع التظاهرات في العراق

وقال نائب رئيس اللجنة يحيى كريم في بيان لاتحاد الكرة، إن "اللجنة دعت ممثلي الأندية المتبارية في المسابقة الحضور إلى مقر الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل لبحث إمكانية عودة المسابقة من جديد بعد الاستماع لآراء الأندية العشرين".وأضاف، أن "اللجنة ستستمع لآراء ممثلي الأندية للوصول إلى آلية جديدة للمسابقة مع الأخذ بنظر الاعتبار مشاركة المنتخب الاولمبي في بطولة اسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ".

وأشار إلى أن "اللجنة ستعتمد اسماً جديداً للدوري يكون متماشيا مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظاتنا من اجل التغيير الإيجابي".

