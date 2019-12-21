اخبار العالم

فيورنتينا يقيل مونتيلا على خلفية رباعية روما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-12-21 | 12:29

فيورنتينا يقيل مونتيلا على خلفية رباعية روما

220 مشاهدة

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، إقالة مدربه فيتشينزو مونتيلا من منصبه على خلفية النتائج السلبية.
وخسر فيورنتينا امام روما 4-1، امس الجمعة، ضمن الأسبوع الـ17 من الكالتشيو الإيطالي.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي وترجمته الخليج 365، أن "نادي فيورنتينا، يعلن فسخ عقده مع المدرب فيتشينزو مونتيلا"، مبيناً أن "قرار النادي يأتي بعد تحليل طويل ودقيق لأداء ونتائج الفريق".

Advertisements

وأوضح أن "الهدف من القرار هو إعطاء منعطف إيجابي فوري للموسم الحالي والحاجة إلى خوض هذا المجال مع الصفاء الذهني والعزم الضروريين لمباريات المستقبل".

وبين أن "فيورنتينا يود أن يشكر فينتشنزو مونتيلا وموظفيه على التزامهم وجدية في الأشهر الأخيرة ونتمنى له أفضل النجاحات المهنية لمواصلة حياته المهنية".

وتابع أن "النادي سيواصل في الأيام القليلة القادمة، بالبحث عن مدير الفريق الأول الجديد".

ويحتل فيورنتينا، المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق الفوز باخر سبع مباريات بالكالتشيو الإيطالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيورنتينا يقيل مونتيلا على خلفية رباعية روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا