فيورنتينا يقيل مونتيلا على خلفية رباعية روما

2019-12-21 | 12:29
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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، إقالة مدربه فيتشينزو مونتيلا من منصبه على خلفية النتائج السلبية.
وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي وترجمته الخليج 365، أن "نادي فيورنتينا، يعلن فسخ عقده مع المدرب فيتشينزو مونتيلا"، مبيناً أن "قرار النادي يأتي بعد تحليل طويل ودقيق لأداء ونتائج الفريق".
وأوضح أن "الهدف من القرار هو إعطاء منعطف إيجابي فوري للموسم الحالي والحاجة إلى خوض هذا المجال مع الصفاء الذهني والعزم الضروريين لمباريات المستقبل".
وبين أن "فيورنتينا يود أن يشكر فينتشنزو مونتيلا وموظفيه على التزامهم وجدية في الأشهر الأخيرة ونتمنى له أفضل النجاحات المهنية لمواصلة حياته المهنية".
وتابع أن "النادي سيواصل في الأيام القليلة القادمة، بالبحث عن مدير الفريق الأول الجديد".
ويحتل فيورنتينا، المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق الفوز باخر سبع مباريات بالكالتشيو الإيطالي.
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