البناء يعقد اجتماعا لمناشة قانون الانتخابات ومرشح رئاسة الحكومة

كشف مصدر سياسي، اليوم السبت، عن عقد اجتماع لنواب تحالف البناء، من أجل مناقشة قانون الانتخابات ومرشح رئاسة الحكومة الجديدة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعا هاما انعقد لنواب تحالف البناء، ظهر اليوم، بحضور عدد كبير من اعضاء التحالف وقياداته".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الاجتماع سيناقش قانون الانتخابات، فضلا عن مرشح رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة".
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