دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح الى الخروج للجماهير وطرح الاسماء المرشحه لديه على الشعب، كما دعاه الى أن يطلب منهم اختيار الانسب، لافتا الى أن الشعب والتأريخ سوف لن يرحماه ان خضع لضغوط احزاب السلطة.
واضاف العقابي، أن "الأسماء والشخوص ترفعها الجماهير او تحرقها بحسب أعمال تلك الشخصيات، بالتالي فأن إسلوب التستر واللحظات الأخيرة هي بدعة ينبغي علينا تركها لأن الشعب اليوم لا يرضى بهكذا اساليب ملتوية"، داعيا، دعاة التحزب الى أن "يعو الدرس جيدا وان يعملوا بكل شفافية ووضوح امام الجماهير وان يقدموا مرشحهم على ساحات التظاهر ان كان لديهم مرشح يرضي الجماهير".
واكد العقابي، ان "تناغم رئيس الجمهورية مع ضغوط احزاب السلطة ودعاة اللحظة الاخيرة والمتحاورين بالكواليس ومن يخشون كشف اسم مرشحهم سيجعله بموقف محرج امام الجماهير، وعليه ان يخرج للجماهير الان ويطرح الاسماء المرشحه لديه للشعب ويطلب منهم اختيار الانسب لأن الشعب والتأريخ لن يرحمه ان خضع لضغوط تلك الجهات".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن سائرون يدعو رئيس الجمهورية لاطلاع الجماهير على الأسماء المرشحة لديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.