إيران تعلن انخفاض حجم صادراتها إلى جنوب العراق

وقال رئيس الغرفة يحيى آل اسحاق في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن "الصادرات السلعية للعراق تخطت عتبة 8 مليار دولار في 9 شهور خلال فترة 21 آذار حتى 21 كانون الاول 2019".

وأضاف، أن "السوق العراقية وبعد 15 عاما ستكون إحدى أضخم الاسواق التصديرية للسلع الايرانية"، مشيراً إلى "تسجيل الصادرات للعراق مستوى 5 مليارات دولار في غضون 6 شهور خلال فترة 21 آذار حتى 22 أيلول 2019".



ولفت آل اسحاق، إلى أن "حجم الصادرات لمناطق جنوب العراق يشهد انخفاضاً حالياً، في مقابل ازدياد لإقليم كردستان".