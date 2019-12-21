إيران تعلن انخفاض حجم صادراتها إلى جنوب العراق

أعلنت غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، السبت، تصدير سلع إلى العراق خلال تسعة أشهر، بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات دولار، لكنها أشارت إلى انخفاض حجم الصادرات لمناطق جنوب العراق في الوقت الحالي.
وقال رئيس الغرفة يحيى آل اسحاق في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن "الصادرات السلعية للعراق تخطت عتبة 8 مليار دولار في 9 شهور خلال فترة 21 آذار حتى 21 كانون الاول 2019".
وأضاف، أن "السوق العراقية وبعد 15 عاما ستكون إحدى أضخم الاسواق التصديرية للسلع الايرانية"، مشيراً إلى "تسجيل الصادرات للعراق مستوى 5 مليارات دولار في غضون 6 شهور خلال فترة 21 آذار حتى 22 أيلول 2019".
ولفت آل اسحاق، إلى أن "حجم الصادرات لمناطق جنوب العراق يشهد انخفاضاً حالياً، في مقابل ازدياد لإقليم كردستان".
وأضاف، أن "السوق العراقية وبعد 15 عاما ستكون إحدى أضخم الاسواق التصديرية للسلع الايرانية"، مشيراً إلى "تسجيل الصادرات للعراق مستوى 5 مليارات دولار في غضون 6 شهور خلال فترة 21 آذار حتى 22 أيلول 2019".
ولفت آل اسحاق، إلى أن "حجم الصادرات لمناطق جنوب العراق يشهد انخفاضاً حالياً، في مقابل ازدياد لإقليم كردستان".
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