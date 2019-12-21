سلطات أردوغان تمارس القمع بحق موسيقار سويسري

واصلت السلطات التركية ممارساتها القمعية ضد معارضي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مستخدمة تهما تتعلق بنشر دعاية محظورة والانتماء إلى تنظيمات يسارية.



وذكرت صحيفة "بيلك" السويسرية، السبت، أن الشرطة التركية اعتقلت الموسيقار السويسري صاحب الأصول الكردية يلماز سيليك، منذ 8 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، وفرضت عليه عزلة في محبسه.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة اعتقلت "سيليك" بعد إحيائه حفلا في مدينة "تونجيلي" التركية، بتهمة نشر دعاية محظورة، والانتماء لتنظيم يساري.

وأشارت إلى أن "قمع أردوغان" يطال موسيقارا وعازف جيتار معروفا، وبحسب الصحيفة فإنه من المقرر أن يمثل "سيليك" أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل.

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ولا يعد سيليك السويسري الوحيد الذي يقبع حاليا في سجون أردوغان، حيث تعتقل السلطات التركية مواطنا سويسريا آخر، وتمنع 2 آخرين من مغادرة الأراضي التركية، على خلفية خضوعهما للمحاكمة في تهم ذات خلفية سياسية.





ونقلت الصحيفة عن نجل الموسيقار السويسري آسمن سيليك الذي زار والده في سجن شديد الحراسة بـ"تونجيلي"، قوله: "لقد سمح لي بالتحدث معه عبر الهاتف، وتفصلنا لوحة زجاجية لمدة ٤٥ دقيقة".

وتابع: "وُضع والدي في حبس انفرادي لمدة أسبوع، حيث فقد تماما الإحساس بالوقت لأن زنزانته بلا نوافذ".

وأضاف أنه لم يتمكن من منح أي شيء لوالده، بما في ذلك دواء ضغط الدم، حيث تركه للمحامي الذي يتابع القضية لبحث أي وسيلة لإدخال الدواء للموسيقار السويسري.

وتوقع أن يستمر سجن والده، لمدة أشهر، حتى تتمكن السلطات السويسرية من الإفراج عنه وإعادته لبلاده.