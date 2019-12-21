تقدم الجيش الليبي وتوترات بلبنان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: الجيش الليبي: مقتل 11 إرهابيا يحملون الجنسية السورية في غارة قرب سرت، والجيش الليبي يهزم المليشيات في ترهونة ويطاردها بمسلاتة، وتوترات بلبنان والجيش يستخدم الغاز لتفريق المحتجين، والتدخلات التركية في ليبيا تزيد الانشقاقات داخل مصراتة، وتنديد أممي بتعذيب معتقلي "احتجاجات البنزين" في إيران، وفشل مفاوضات الخرطوم مع فصيل بالحركة الشعبية بشأن إعلان مبادئ، وحسان دياب: لست مرشح حزب الله وحكومتي ستكون لكل اللبنانيين، وأول مظاهرات بعد تنصيب تبون تدعو لإطلاق سجناء الرأي بالجزائر، وترامب يقبل دعوة بيلوسي لإلقاء خطاب "الاتحاد" في الكونجرس، وعباس: الآن يحق لأي فلسطيني مقاضاة إسرائيل على جرائمها.

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كما تقرأون: محتجون يحرقون مقر مليشيا "بدر" الإيرانية في ذي قار العراقية، والداخلية اللبنانية تطالب المحتجين بإخلاء الساحات درءا للفتن، والجيش الليبي يكبد المليشيات بـ"مسلاتة" خسائر فادحة، وجولة محادثات جديدة حول سد النهضة بالخرطوم السبت، وواشنطن تتهم مادورو بعرقلة انتخاب جوايدو لرئاسة برلمان فنزويلا، وترامب يقر ميزانية "الدفاع" بقيمة 738 مليار دولار، ومؤسس ويكيليكس يمثل أمام محكمة إسبانية للتحقيق في تهم تجسس، والجيش الليبي يحبط هجوما لمليشيات "الوفاق" شرقي ترهونة، وسوريا في 2019.. نهاية داعش وزعيمه.

وفي الاقتصاد تطالعون: بعد 25 عاما.. شركة أغذية تركية تغلق أبوابها وتنضم إلى طابور المفلسين، وترامب يوقع على عقوبات شركات بناء أنبوب الغاز الروسي "نورد ستريم"، و2.1% نموا للاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من 2019، وشل تتوقع تكبد 2.3 مليار دولار وتخفض توقعاتها لمبيعات النفط، وثقة المستهلكين بمنطقة اليورو تتراجع في ديسمبر، وأرامكو وعلي بابا تنقذان أسواق الأسهم العالمية في 2019، وسويسرا تستأنف تمويل الأونروا بعد تبرئتها من الاحتيال.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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