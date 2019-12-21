وزير خارجية فلسطين: الجنائية الدولية وجدت أدلة تدين إسرائيل بجرائم حرب

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن المحكمة الجنائية الدولية وجدت الأدلة التي تدين الاحتلال الإسرائيلي بجرائم حرب.

وأضاف المالكي، في تصريحات لفضائية "العربية الحدث"، أن المحكمة الجنائية الدولية لديها كل الصلاحيات لفتح تحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية على أراضينا.

وأبدى استعداد بلاده لتقديم جميع الأدلة والبراهين لإثبات موقفها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت فاتو بنسودا، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

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وقالت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي يعد يوما تاريخيا في مسيرة شعبه.





وفور صدور قرار المحكمة رحبت السلطة الفلسطينية بالخطوة؛ إذ قال صائب عريقات رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية إن القرار يقرّب بلاده من فتح التحقيق الجنائي بجرائم الحرب التي ارتكبت بالأراضي المحتلة، ووضع حد لإفلات مرتكبيها من العقاب وصولاً إلى إحقاق العدالة.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال محققون تابعون للجنة الأمم المتحدة المستقلة إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100، خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.

وقال تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، إن "قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات".