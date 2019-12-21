دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو واشنطن إلى رفض اي اتفاق تجاري مع الصين ما لم ينص على إطلاع سراح مواطنين كنديين تعتقلهما بكين التي حملت أوتاوا "المسؤولية الكاملة" لتدهور العلاقات بين البلدين.
وكانت الشرطة الصينية أوقفت الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور الخبير في شؤون كوريا الشمالية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2018 وما زالا متجزين حتى اليوم.
وتعتبر أوتاوا أن توقيفهما هو إلى حد كبير إجراء انتقامي بعد اعتقال مينف وينجو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في فانكوفر قبل أيام على ذلك، بطلب من الولايات المتحدة. وقالت كندا أن توقيفهما "تعسفي".
وردا على سؤال عما إذا كان اتفاقا تجاريا بين واشنطن وبكين يمكن أن يسمح بحلحلة الوضع، قال ترودو لشبكة "تي في آ" التلفزيونية الناطقة بالفرنسية "نأمل في ذلك".
وأضاف "قلنا لهم أنه يجب ألا توقع الولايات المتحدة أي تفاهم نهائي وكامل مع الصين لا يحل مشكلة مينغ وانجو والكنديين".
وردا على سؤال في هذا الشأن، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن "الوضع الصعب" الذي تشهده العلاقات الصينية الكندية "تتحمل مسؤوليته بالكامل" أوتاوا.
واضاف أنه يجب على كندا أن "تفرج فورا عن مينغ وانجو وتسمح لها بالعودة إلى الصين بكل هدوء".
ولم يوضح الناطق ما إذا كانت واشنطن طلبت من بكين إطلاق سراح الكنديين، لكنه رأى انه على كندا "ألا تنقاد" لدول أخرى في ممارسة ضغوط على الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترودو يدعو واشنطن إلى عدم إبرام اي اتفاق مع الصين قبل الإفراج عن اثنين من مواطنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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