شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 5 متظاهرين في احتجاجات جديدة ضد قانون للجنسية في الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019 قتل 5 متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في الهند خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، كما ذكر مسؤولون، اليوم السبت، فيما يدخل الغضب من قانون مثير للجدل حول الجنسية أسبوعه الثاني. وقتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير في مدينة فارانسي المقدسة، بينما سقط المتظاهرون الأربعة الآخرون إثر إصابتهم بطلقات نارية في ولاية اوتار براديش، مما يرفع الحصيلة الاجمالية للحركة الاحتجاجية إلى 20 قتيلاً منذ بدئها الأسبوع الماضي.





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