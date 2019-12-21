السعودية تنفي ضغطها على باكستان لثنيها عن المشاركة في قمة ماليزيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

نفت سفارة السعودية في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، اليوم السبت، صحة الأنباء عن ضغوط مزعومة مارستها المملكة على باكستان لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا، وفق ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية. وشددت السفارة في بيان نشرته اليوم على تويتر: أن "هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي، والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما، والذي يعتبر سمة رئيسة في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما". الخارجية الباكستانية أوضحت بدورها عبر المتحدثة الرسمية عائشة فاروقي أن باكستان لم تشارك في قمة كوالالمبور لأن "الوقت والجهد ضروريان لمعالجة مخاوف الدول الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمة".

