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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آليات عسكرية تركية تدخل جنوب إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية دخلت الأراضي السورية، بعد منتصف ليل الجمعة السبت. ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن 9 أرتال على الأقل دخلت عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، حيث يتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من الريف الإدلبي. ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الكبيرة هذه، فيما إذا كانت لحماية النقاط التركية مع اقتراب المعارك من البعض منها، أم أن هناك اتفاقاً لانتشارها بمنطقة ما جنوب شرقي إدلب.
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