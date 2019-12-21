عقيلة صالح: أردوغان لايستطيع إرسال قوات إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

قال رئيس مجلس النواب المنتخب في ليبيا عقيلة صالح، في تصريحات خاصة لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن " الاتفاق الموقع بين فايز السراج وأردوغان مجرد عملية ابتزاز، فالأخير لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا كي لا يحدث احتكاك مع دول المتوسط، والليبيون أيضاً يقفون صفاً واحداً رفضاً لإرسال قوات تركية". وكانرئيس حكومة "الوفاق" والمدعومة دولياً فايز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان قد وقعا الشهر الماضي مذكرتي تفاهم بشان التعاون الامني وترسيم الحدود البحرية. وأضاف صالح في التصريحات التي نشرتها" الاتحاد" اليوم السبت أن المدة القانونية لحكومة الوفاق انتهت منذ سنوات، فهي لم تؤد اليمين الدستورية ولم تنل الثقة بل رفضت من البرلمان مرتين. وأشار إلى أن ملحق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق الصخيرات، ينص على ضرورة إخراج الميليشيات من طرابلس، لكن السراج بدلاً من إخراجهم يستعين بهم وباتوا يسيطرون على القرار بالعاصمة. وناشد صالح المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة "الوفاق" بعد انتهاكها للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بشكل واضح وفاضح. وأشاد رئيس البرلمان الليبي بدور الإمارات والسعودية ومصر في الوقوف بجانب الشعب الليبي ودعم الشرعية في البلاد منذ فترة طويلة. ويشار إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي اعلن في الثاني عشر من الشهر الجاري انطلاق معركة اقتحام طرابلس لتطهيرها من الميليشيات الإرهابية.

