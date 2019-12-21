العراق: 48 شخصية تتنافس على منصب رئاسة الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

صرح نائب في البرلمان العراقي بأن 48 شخصاً تقدموا بطلبات إلى الرئيس العراقي برهم صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة. وقال عضو البرلمان العراقي، الـنائب عباس العطافي، لصحيفة "الصباح" الحكومية، اليوم السبت، إن "الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعـمـال الوزارات التنفيذية وغيرها لـين تـكلـيـف إحدى الـشخصـيات بمنصب رئيس الوزراء المقبل". وكشف أن رئيس الجمهورية برهم صالح " تسلم طلبات مـن 48 مـرشحاً للمنصب ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات حتى الآن". وأوضح "بعض المرشـحين قدموا طلبات شخصية فـي حين أن الاخرين رشحتهـم الأحزاب، ومنهـم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر ..". وشدد العطافي على ضرورة أن "يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مستقلة من الشباب الجدد ولا يجامل أحداً وشجاعاً ونـزيهاً وصاحب خبرة فـي العمل الميداني ومتواجداً في العراق ولا يحمل جنسية أخرى". وأشار إلى أن "التجمعات الحالية التي ترشح رئيس وزراء غالبيتها تختار من الموجودين خارج العراق". وتنتهي المهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة عقب استقالة حكومة عادل عبد المهدي على خلفية المظاهرات الاحتجاجية عند منتصف ليل الأحد . وتشير مصادر عراقية بأن الصراع يدور حالياً بين الكتل السياسية وجبهة الشعب التي يقودها المتظاهرون لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وتصر بعض الاحزاب على تقديم اسماء شخصيات يرفضها المتظاهرون الذين يريدون شخصيات لـم تـدخـل الـعملية السياسـيـة سابقاً ولديها مواصفات تلبي مطالب الشعب والمتظاهرين.

