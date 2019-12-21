حزب الاتحاد يستغرب التصريحات الانعطافية لشخصية نيابية

استغرب ​حزب الاتحاد​ التصريحات الانعطافية لشخصية نيابية كانت دائما تحاول إيجاد تبريرات غير منطقية لانعطافاتها المحسوبة، وتغدق أوصافا ليست بموقعها الصحيح ولا تمثل الواقع الشعبي على مرجعيات سياسية راهنت كثيرا على مستقبل ​لبنان​.

وراى الحزب في بيان، أن هذه التصريحات تدفع بالبلاد نحو مزيد من الأزمات للرضوخ إلى مشاريع سياسية ترتبط بشخص مهما كانت دقة رهاناته، واعتبار أن واحدًا يمثل ثلث ​المجتمع اللبناني​ هو محاولة لربط مصير لبنان بأشخاص، ويصب في إطار هذا التبجيل الذي عودنا عليه من يطلق هذه التصريحات من حين الى أخر . فالوحدة الوطنية اللبنانية لا يمكن إنجازها بسياسات ​قطع الطرق​، وإسماع هيل قدرته على إشعال الشارع، ورفع منسوب الانقسامات الطائفية والمذهبية ليصبح أساسا في المعادلة السياسية ​الجديدة​.