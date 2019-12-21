حزب الاتحاد يستغرب التصريحات الانعطافية لشخصية نيابية

استغرب حزب الاتحاد التصريحات الانعطافية لشخصية نيابية كانت دائما تحاول إيجاد تبريرات غير منطقية لانعطافاتها المحسوبة، وتغدق أوصافا ليست بموقعها الصحيح ولا تمثل الواقع الشعبي على مرجعيات سياسية راهنت كثيرا على مستقبل لبنان.
وراى الحزب في بيان، أن هذه التصريحات تدفع بالبلاد نحو مزيد من الأزمات للرضوخ إلى مشاريع سياسية ترتبط بشخص مهما كانت دقة رهاناته، واعتبار أن واحدًا يمثل ثلث المجتمع اللبناني هو محاولة لربط مصير لبنان بأشخاص، ويصب في إطار هذا التبجيل الذي عودنا عليه من يطلق هذه التصريحات من حين الى أخر . فالوحدة الوطنية اللبنانية لا يمكن إنجازها بسياسات قطع الطرق، وإسماع هيل قدرته على إشعال الشارع، ورفع منسوب الانقسامات الطائفية والمذهبية ليصبح أساسا في المعادلة السياسية الجديدة.
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